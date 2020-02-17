«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством
ЧП произошло в Минусинске на улице Тимирязева: мужчина висел на балконе 7 этажа с криками «Я спрыгну! Мне терять нечего!».
На вызов выехал наряд вневедомственной охраны в составе старшего полицейского прапорщика Романа Волкова и командира взвода майора Вячеслава Романенко.
На месте одна из жительниц дома рассказала, что ее дочь разошлась с мужем полгода назад и не разрешает встречаться с ребенком. И вот теперь бывший зять пытается сломать балконную дверь и зайти в квартиру через балкон, чтобы повидаться со своим сыном. Молодой человек при этом находился за перилами 7-го этажа и кричал: «Я спрыгну! Мне терять нечего!».
Сотрудники вневедомственной охраны прошли в квартиру и стали уговаривать мужчину от смертельного шага.
И у них это получилось. Однако семейный конфликт всем его участникам еще предстоит решить.
ИСТОЧНИК KP.RU