2020-02-17T07:33:36+03:00
Общество

«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством

Росгвардейцам удалось отговорить его от смертельного шага
Татьяна РЯБИНИНА
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Росгвардейцам удалось отговорить мужчину от самоубийства.Росгвардейцам удалось отговорить мужчину от самоубийства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП произошло в Минусинске на улице Тимирязева: мужчина висел на балконе 7 этажа с криками «Я спрыгну! Мне терять нечего!».

На вызов выехал наряд вневедомственной охраны в составе старшего полицейского прапорщика Романа Волкова и командира взвода майора Вячеслава Романенко.

На месте одна из жительниц дома рассказала, что ее дочь разошлась с мужем полгода назад и не разрешает встречаться с ребенком. И вот теперь бывший зять пытается сломать балконную дверь и зайти в квартиру через балкон, чтобы повидаться со своим сыном. Молодой человек при этом находился за перилами 7-го этажа и кричал: «Я спрыгну! Мне терять нечего!».

Сотрудники вневедомственной охраны прошли в квартиру и стали уговаривать мужчину от смертельного шага.

И у них это получилось. Однако семейный конфликт всем его участникам еще предстоит решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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