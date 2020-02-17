2020-02-17T10:06:10+03:00
Спорт

Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира по санному спорту

Соревнования прошли в Сочи
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярцы - золотые! Фото предоставлено пресс-службой министерства спортаКрасноярцы - золотые! Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта
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49-й чемпионат мира по санному спорту прошел в Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки».

В чемпионате приняли участие более 120 лучших саночников из 20 стран. Всего на турнире разыграли семь комплектов наград. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, на счету которой пять золотых, две серебряные и бронзовая медали. Добавим, что наша сборная впервые в истории одержала победу в общем зачете.

Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли две медали соревнований: золото и серебро.

Спортсмены краевой Академии зимних видов спорта победили в спринте в двойках, выиграв 0,045 секунды у серебряных призеров Эмануэля Ридера и Симона Кайнцвальднера из Италии.

– В Сочи трасса непростая, особенно для иностранцев, – сказал в эфире телеканала «Россия 24» Владислав Антонов. – Можно ошибку ожидать от кого угодно! Это спорт, и на сто процентов нельзя быть уверенным в своей победе.

Представители Германии Тобиас Вендель и Тобиас Арльт завоевали бронзу.

В соревнованиях двухместных экипажей Александр Денисьев и Владислав Антонов взяли серебро, обойдя бронзовых призеров Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта на 09,038 секунды. Победили Тони Эггеррт и Саша Бенекен. Оба экипажа представляют Германию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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