В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:07:47+03:00

День открытых дверей будет посвящен защите прав детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Где и когда?

Изменить размер текста: A A

19 февраля с 10.00 до 13.00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю проведет «День открытых дверей», посвященный вопросам работы ведомства по исполнительным производствам, связанным с защитой прав детей: взыскание алиментов, определение порядка общения с ребенком и определение места жительства ребенка.

В это время можно обратиться к руководству Управления, к специалистам структурных подразделений, расположенных на территории Красноярского края,

Прием будет проводиться:

- отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей (г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2). Прием проведет главный судебный пристав Красноярского края Виталий Сергеевич Васильев;

- МОСП по г. Ачинску, Ачинскому и Большеулуйскому районам (г. Ачинск, ул. Назарова, 28а). Прием проведет заместитель главного судебного пристава Марина Владимировна Алексеева;

- ОСП по г. Канску и Канскому району (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60/2). Прием проведет заместитель главного судебного пристава Александр Борисович Ихно.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: (391)222-01-21, (391)222-01-69. Посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям сторон исполнительного производства — доверенность.

АКТУАЛЬНО

Лучшие подарки на 23 февраля: мнение красноярцев 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU