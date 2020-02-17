В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»
19 февраля с 10.00 до 13.00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю проведет «День открытых дверей», посвященный вопросам работы ведомства по исполнительным производствам, связанным с защитой прав детей: взыскание алиментов, определение порядка общения с ребенком и определение места жительства ребенка.
В это время можно обратиться к руководству Управления, к специалистам структурных подразделений, расположенных на территории Красноярского края,
Прием будет проводиться:
- отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей (г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2). Прием проведет главный судебный пристав Красноярского края Виталий Сергеевич Васильев;
- МОСП по г. Ачинску, Ачинскому и Большеулуйскому районам (г. Ачинск, ул. Назарова, 28а). Прием проведет заместитель главного судебного пристава Марина Владимировна Алексеева;
- ОСП по г. Канску и Канскому району (г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60/2). Прием проведет заместитель главного судебного пристава Александр Борисович Ихно.
Предварительно записаться на прием можно по телефонам: (391)222-01-21, (391)222-01-69. Посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям сторон исполнительного производства — доверенность.
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