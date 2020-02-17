В Красноярском крае преступная группа незаконно вывозила детей за границу

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:29:58+03:00

Две преступные группы действовали в Красноярском крае и Новосибирской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с ПУ ФСБ России по Новосибирской области задержали четверых граждан РФ и гражданина одной

из среднеазиатских республик.

И тем самым остановила преступный бизнес, который вели эти люди.

Трое из них на протяжении 2019 года предоставляли иностранным гражданам поддельные документы о продлении срока действия патента, на основании которых в дальнейшем иностранцам продлевался миграционный учет. И за это они брали немалые деньги. Установлено более 200 мигрантов, получивших фальшивые документы, позволяющие жить и работать в России.

Двое из этой преступной группы занимались другим бизнесом: вывозили несовершеннолетних за пределы России по фиктивным нотариально оформленным согласиям.

Следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю в отношении троих возбуждено уголовное дело

по статье 322.1 УК России (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России (пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации).

ИСТОЧНИК KP.RU