2020-02-17T06:16:13+03:00
Общество

На чемпионат мира по робототехнике поедет красноярская команда «SIBERIAN HEARTS»

В Красноярске завершился чемпионат России
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярцы прошли сито всех соревнований в России и теперь представят свой проект на чемпионате мира!Красноярцы прошли сито всех соревнований в России и теперь представят свой проект на чемпионате мира!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Всероссийский чемпионат по робототехнике с участием международных команд FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP прошел в нашем городе впервые. В нем принимали участие 1150 ребятишек из 70 городов России, команды из Румынии, Эстонии и Казахстана.

Красноярская команда «SIBERIAN HEARTS» завоевала несколько медалей:

1 место номинация "Инновационное решение"

1 место номинация "Вдохновение"

2 место номинация "Игра роботов"

1 место номинация "Награда чемпионов"

И самый главный приз – путевка на чемпионат мира по робототехнике!

Напомним, команда обратилась к Наталье Каптелининой, депутату Красноярского Горсовета, создателю социального проекта для инвалидов-колясочников «Шаг за шагом к мечте» и она предложила решить проблему перехода виадука между театром оперы и балета и администрацией Красноярска. Сейчас этот переход недоступен маломобильным горожанам, а в обход нужно перейти несколько улиц и потратить почти 50 минут. Команда взялась за решение проблемы, объездила все пешеходные переходы Красноярска, нашла множество недостатков и предложила модульную монорельсу, которую можно использовать практически на всех наземных пешеходных мостах, на любой высоте. Проект разрабатывался с августа, он детально проработан, сделан макет, есть экспертная оценка. А теперь еще и победа на чемпионате России!

Фото с награждения и закрытия чемпионата в Красноярске здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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