У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:08:43+03:00

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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил часовню Архистратига Михаила в 91-ой отдельной Краснознамённой ордена Суворова III степени бригаде Росгвардии.

— Что такое освящение? Это преграда для любых тёмных сил. Вашу часовню мы освятили во имя Архистратига Михаила. Само слово «архистратиг» означает «предводитель», «военачальник». И святой Михаил как раз и возглавил небесное воинство, чтобы изгнать сатану из Рая. Поэтому Архистратига и почитали веками одним из своих покровителей русские воины, — рассказал владыка Пантелеимон собравшимся после богослужения.

Отметим, что часовню в 91-ой бригаде Росгвардии возвели почти за год. Закладной камень в её основание митрополит Пантелеимон освятил 8 ноября 2018 года. Открытие часовни приурочили к столетнему юбилею 91-ой бригады, одному из старейших соединений российских внутренних войск.

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ИСТОЧНИК KP.RU