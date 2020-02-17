2020-02-17T10:08:43+03:00
Общество

У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня

Ее освятил правящий архиерей
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото сайта Красноярской епархии.Фото сайта Красноярской епархии.
Изменить размер текста:

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил часовню Архистратига Михаила в 91-ой отдельной Краснознамённой ордена Суворова III степени бригаде Росгвардии.

— Что такое освящение? Это преграда для любых тёмных сил. Вашу часовню мы освятили во имя Архистратига Михаила. Само слово «архистратиг» означает «предводитель», «военачальник». И святой Михаил как раз и возглавил небесное воинство, чтобы изгнать сатану из Рая. Поэтому Архистратига и почитали веками одним из своих покровителей русские воины, — рассказал владыка Пантелеимон собравшимся после богослужения.

Отметим, что часовню в 91-ой бригаде Росгвардии возвели почти за год. Закладной камень в её основание митрополит Пантелеимон освятил 8 ноября 2018 года. Открытие часовни приурочили к столетнему юбилею 91-ой бригады, одному из старейших соединений российских внутренних войск.

АКТУАЛЬНО

Лучшие подарки на 23 февраля: мнение красноярцев

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Время веры». Новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске
На юге Красноярского края погибли четыре человека
Жителям Красноярского края предлагают более 40 тысяч рабочих мест
«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством
В собор Железногорска назначили нового настоятеля вместо задержанного за рулем без прав
Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира по санному спорту
В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»
В Красноярском крае преступная группа незаконно вывозила детей за границу
На чемпионат мира по робототехнике поедет красноярская команда «SIBERIAN HEARTS»
У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня
В Красноярске продолжается первенство мира по керлингу 2020: итоги второго дня кругового этапа
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»