В Красноярске продолжается первенство мира по керлингу 2020: итоги второго дня кругового этапа

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:07:06+03:00

Пресс-служба Фото предоставлено Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов г. Красноярск

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В Красноярске прошел второй день кругового этапа первенства мира по керлингу среди юниоров.

В утренней сессии на ледовые дорожки «Кристалл арены» вышли женские команды. Первыми свой матч завершили представительницы Кореи и Венгрии. С самого начала кореянки захватили преимущество, и уже после шестого энда их соперницам пришлось смириться с поражением – 7:1. Победили также сборные Канады, Дании и Японии.

Россиянки справились со сборной Швейцарии – 7:6.

Продолжает удивлять поклонников керлинга на первенстве мира в Красноярске сборная Новой Зеландии, которая на этот раз уверенно разобралась с норвежцами – 8:4. Также очень уверено себя чувствует на красноярском льду команда Германии, победившая американцев со счетом 8:5.

Мужская сборная России встречалась с командой Италии. Интрига в этом матче сохранялась практически до десятого энда, но россиянам все-таки удалось порадовать болельщиков очередной победой – 6:4.

Завершился второй день соревнований очередными встречами женских сборных. Венгрия и Швейцария шли наравне первые три энда. Однако уже в четвертом швейцарки захватили лидерство. Матч завершился в шестом энде уверенной победой Швейцарии – 10:2. Кореянки не оставили шансов датчанкам – 7:1, японки были сильнее шведок – 9:6, канадки расстроили норвежек – 6:5.

Женская сборная России выиграла третью встречу подряд, хотя латышские спортсменки сражались достойно. Точные броски россиянок определили исход игры – 7:4 в пользу действующих обладательниц золота первенства мира.

Напомним, что для зрителей на первенстве мира организована аудиотрансляция, ссылку на которую можно найти на сайте curling.prosibir.com. Чтобы к ней подключиться, нужно взять с собой на соревнования смартфон и наушники.

Напомним, Красноярск принимает второе по значимости соревнование в мире кёрлинга. В турнире участвуют более 100 спортсменов.

Где и когда

Кристалл Арена

15-22 февраля

Билеты 100-350 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU