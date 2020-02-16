Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:58:17+03:00

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Всех, всех, всех мам из Красноярского края приглашаем принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!», который проводится на сайте «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа-Клиник». Сделайте себе любимой подарок к весеннему празднику!

Знакомьтесь! Одна из участниц – Наталья Ланцева. У нее двое замечательных деток - Артему 6 лет и Кире 4 года. Они очень гордятся своей любимой мамочкой и желают ей победы в конкурсе.

У Елены Елисеевой замечательная дочка Дашенька, которая учится в красноярском лицее №12. Девочка очень любит свою маму и старается быть на нее похожей.

Елена Елисеева мама замечательной дочки Фото: личный архив

Расскажите о себе и своих детях. А может быть, захотите отправить фотографию своей мамы или даже бабушки. Это будет просто замечательно. Только постарайтесь успеть до 25 февраля. Ведь с этого дня уже стартует голосование, которое продлится по 3 марта. Итоги конкурса подведем 5 марта, ну а 6 – пригласим пять победительниц на торжественное награждение. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник», а также диплом и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает особый подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU