Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»
Всех, всех, всех мам из Красноярского края приглашаем принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!», который проводится на сайте «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа-Клиник». Сделайте себе любимой подарок к весеннему празднику!
Знакомьтесь! Одна из участниц – Наталья Ланцева. У нее двое замечательных деток - Артему 6 лет и Кире 4 года. Они очень гордятся своей любимой мамочкой и желают ей победы в конкурсе.
У Елены Елисеевой замечательная дочка Дашенька, которая учится в красноярском лицее №12. Девочка очень любит свою маму и старается быть на нее похожей.
Елена Елисеева мама замечательной дочки Фото: личный архив
Расскажите о себе и своих детях. А может быть, захотите отправить фотографию своей мамы или даже бабушки. Это будет просто замечательно. Только постарайтесь успеть до 25 февраля. Ведь с этого дня уже стартует голосование, которое продлится по 3 марта. Итоги конкурса подведем 5 марта, ну а 6 – пригласим пять победительниц на торжественное награждение. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник», а также диплом и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает особый подарок!
Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».
Подробности на странице конкурса здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU