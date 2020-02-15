2020-02-15T12:04:28+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали опасных ночных скотокрадов

Семья не гнушалась угонять и снегоходы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали опасных ночных скотокрадов. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае задержали опасных ночных скотокрадов. Стоп-кадр видео
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В Назаровском районе будут судить шесть человек. Задержали банду в апреле 2019 года, причем оперативникам пришлось подключать бойцов ОМОНа. Чтобы расследовать все эпизоды преступлений, понадобилось много месяцев. Потянули, что называется, за одну ниточку, а в результате раскрыли целую серию.

Задержание банды в Красноярском крае. Видео: МВД.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в составе преступной группы 5 мужчин и женщина. Четверо из них являются родственниками. С января по март 2019 года они крали снегоходы и домашний скот у жителей Ачинского, Емельяновского, Шарыповского районов, а также в Красноярске. Суммарный ущерб превысил 2 миллиона рублей.

На добычу чужого имущества ходили по ночам. Проникали во дворы, вскрывали гаражи и сарайки. Итого на счету обвиняемых 4 снегохода, 8 лошадей и 4 коровы. Скот забивали, а мясо продавали скупщикам. Но это еще не все: на совести одного из участников группы незаконная вырубка леса на 630 тысяч рублей.

При задержании силовики изъяли 5 единиц незарегистрированного оружия, в том числе самодельные. Найдены 3 похищенных снегохода. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество обвиняемых на 600 тысяч рублей. Еще 1 миллион рублей они уже возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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