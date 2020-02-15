В Туве осудят двух подростков за изнасилование

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:10:44+03:00

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В Туве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Пий-Хемского района. Их обвиняют в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуратура вынесла обвинительное заключение и направила дело в суд на рассмотрение.

По версии следствия около полуночи, с 16 на 17 июня 2019 года, двое несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. Одному – 15 лет, другому – 17. Они решили наведаться «в гости» к своей знакомой, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома. В квартиру проникли обманом. Добровольно заниматься сексом хозяйка дома с подростками отказалась, попыталась выставить их вон. Однако она не уходили. Применяя насилие, совершили преступление сексуального характера в отношении потерпевшей, говорится в обвинительном заключении.

Добавим, что за преступление молодым людям грозит срок от 4 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU