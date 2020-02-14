Арбитраж отказал дирекции Универсиады: в силе иск казначейства о незаконных зарплатах

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:59:14+03:00

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Арбитраж оставил без удовлетворения иск АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады» к казначейству. Это был встречный иск к казначейству. Дирекция пыталась отстоять в суде свою зарплату. А казначеи нашли серьезные и многочисленные нарушения при ее начислении и первыми подали на организацию в суд.

Предыстория такова: при проверке документов дирекции универсиады казначеи выяснили, что организация начисляла и платила из бюджетных средств работникам зарплату и надбавки, положенные за стаж на Севере. Такие выплаты производились в ноябре 2018 года. С бухгалтерией в организации тоже непорядок.

Все это вылилось в иск, хотя сначала казначейство пыталось уладить вопрос с помощью представления – чтобы нарушения ликвидировали. Остается добавить, что это не единственный иск к АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады». Также известно, что Счетная палата России проводит в организации проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU