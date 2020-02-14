На 3,2% выросли цены на потребительском рынке Красноярского края

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:12:10+03:00

Цены выросли и на продукты, и на непродовольственные товары Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярские статистики проанализировали рост цен на потребительском рынке Красноярского края. По данным Красноярскстата, цены за последний год выросли в регионе на 3,2 процента. За минувший месяц рост составил 0,2 процента. Если же говорить о сегментах, то продукты, к примеру, взлетели в цене в среднем на 2,7 процента. Непродовольственные товары прибавили в цене 2,8 процента, услуги – 4,3 процента.

В части продуктов сильнее всего подорожал… чеснок (50 процентов), гречка добавила 43,1 процент, пшенка – 24,6 процента. Лекарства также подросли в стоимости Валидол, к примеру, подорожал на 24,9 процента – а в целом лекарства выросли в цене на 4,4 процента.

Большинство товаров стабильно дорожали. Из 512, за ценами на которые следили эксперты, подешевел только 91 товар. По мнению аналитиков, рост цен оставался на уровне инфляции по 177 товарам, по 244 – превысил ее.

ИСТОЧНИК KP.RU