2020-02-13T10:07:36+03:00
Общество

Центр обслуживания Superjet и МС-21 построят в красноярском аэропорту

Уже поручено подготовить для этого участок
Ася ЖУКОВА
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Центр обслуживания Superjet и МС-21 построят в красноярском аэропорту. Фото: sukhoi_civil_aircraft, Инстаграм.Центр обслуживания Superjet и МС-21 построят в красноярском аэропорту. Фото: sukhoi_civil_aircraft, Инстаграм.
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В аэропорту Красноярка создадут центр техобслуживания самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, в России готовится стратегия развития отрасли. Один из ее приоритетов - стимулирование отечественного авиастроения. В числе прочего рассматривают возможности развития наземной инфраструктуры обслуживания бортов.

По оценкам экспертов, для техобслуживания самолетов только двух ключевых проектов - Sukhoi Superjet и МС-21 – необходимо 200 тысяч квадратных метров ангаромест по всей стране. В первую очередь, в Сибири и на Дальнем Востоке. Так что наш край может стать модельным регионом для развития отечественной авиации.

- Территория края уникальна с точки зрения больших расстояний и задач для организации авиасообщения, - подчеркнул замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров. – Здесь имеются необходимые инфраструктурные, технологические и кадровые возможности и условия для отработки эталонной модели. У края есть значительный экспортный потенциал в техобслуживании не только отечественных, но и транзитных самолетов.

Центр послепродажного обслуживания SSJ-100 и МС-21 планируют создать на базе аэропорта Красноярск. Уже поручено подготовить необходимый для этого земельный участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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