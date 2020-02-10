2020-02-10T14:12:51+03:00
Общество

Жителей аварийного дома в Красноярском крае, не предоставив ночлега, эвакуировали на мороз

Людей просто выселили, сказав «идите, куда хотите»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ТВКФото: ТВК
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Жильцов аварийного дома по Пионерской, 2 в Боготоле эвакуировали минувшей ночью. Дом уже 7 лет в аварийном состоянии, сообщает ТВК. А тут начали разрушаться стены, того и гляди сложится вместе с людьми. Очевидцы рассказывают, что при эвакуации их попросили взять документы, но ночлега так и не предоставили. Просто сказали: «Идите, куда хотите».

Более того, в администрации бедствующим жильцам пояснили, что никаких гостиниц или отелей для них нет. Жильцы перебиваются кто как может: одни ищут крышу над головой в аренду, другие ночуют у знакомых.

- Да там не один такой дом, почти каждый второй. Сколько люди обращались, куда можно и нельзя, но все без толку. Потом спишь, а дом из-под тебя уходит, и это твои проблемы – иди, куда хочешь, и живи, где хочешь, - жалуются жители Боготола.

Добавим, что дом по Пионерской, 2 был признан аварийным еще в 2013 году.

В администрации пояснили, что жители эвакуированного дома обращаются в администрацию за предоставлением временного жилья, и вопрос решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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