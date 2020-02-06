На дорогах каша, туман и гололед. ГИБДД просит красноярцев быть осторожнее!

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:05:28+03:00

Погода быстро меняется, но при этом опасности на дорогах не уменьшаются. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Плотная дымка, которая накрыла Красноярск, снизила видимость на дорогах. К туману добавилась и гололедица. Такая картина сопровождает перемену погоды, которую сейчас переживает наш город. И к таким условиям движения необходимо приспосабливаться. То есть двигаться на безопасной скорости, выдерживать дистанцию, включать противотуманные фары.

Осторожнее следует быть и пешеходам – их в тумане просто не видно! А доказывать свою правоту с больничной койки – не самый удачный способ.

Еще одна беда такой теплой, но безветренной погоды - накопление загрязняющих веществ в атмосфере.

Напомним, 6 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура 0, −2°C. В ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, а также осадки в виде мокрого снега, - днем гололед сменится снежной кашей.

Обычно такая погода больше характерна для весны, но в этом году зима теплая и весенние проблемы на дорогах появились раньше.

Кстати, теплая зима – это зло или благо? В этом «Комсомольская правда»-Красноярск разбиралась вместе со специалистами. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU