На дорогах каша, туман и гололед. ГИБДД просит красноярцев быть осторожнее!
Плотная дымка, которая накрыла Красноярск, снизила видимость на дорогах. К туману добавилась и гололедица. Такая картина сопровождает перемену погоды, которую сейчас переживает наш город. И к таким условиям движения необходимо приспосабливаться. То есть двигаться на безопасной скорости, выдерживать дистанцию, включать противотуманные фары.
Осторожнее следует быть и пешеходам – их в тумане просто не видно! А доказывать свою правоту с больничной койки – не самый удачный способ.
Еще одна беда такой теплой, но безветренной погоды - накопление загрязняющих веществ в атмосфере.
Напомним, 6 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура 0, −2°C. В ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, а также осадки в виде мокрого снега, - днем гололед сменится снежной кашей.
Обычно такая погода больше характерна для весны, но в этом году зима теплая и весенние проблемы на дорогах появились раньше.
Кстати, теплая зима – это зло или благо? В этом «Комсомольская правда»-Красноярск разбиралась вместе со специалистами. Подробности здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU