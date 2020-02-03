Теплая зима в Красноярском крае: зло или благо?

В пресс-центре «Комсомольской правды» синоптики подвели итоги января и оказалось, что это один из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений на территории Красноярского края с 1915 года. И февраль тоже ожидается теплым.

- Начиная с четверга, в центральных и южных районах края начнется потепление, ночью 0-2 градуса, днем – слабоположительные температуры, в выходные до +5, - уточнил Владимир Еремин, главный синоптик Красноярского Гидрометцентра. – Впрочем, аномально теплым будет февраль на всей территорий края, например, в нашем полюсе холода, в Эвенкии, температура выше нормы на 20 градусов. То есть при обычных -45 всего -25-30 градусов. Если посмотреть февральский прогноз погоды по декадам, то в центральных и южных районах края месяц начнется с -15-20 ночью и -5-10 днем. Во второй и третьей декадах будет прохладнее: -15-20 ночью и -10-15 днем.

Однако, теплая зима приносит нашему региону не только благо. Чем она опасна, рассказал Валерий Терешков, заместитель ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю:

- Теплая погода приводит к подтоплениям, и это уже происходило в декабре. Сейчас кромка ледостава в районе Казачинского и она неустойчива, ледовый покров будет разрушаться быстрее обычного, и он очень тонкий.

Например, на самой востребованной переправе Епишино – Североенисейский разрешенная грузоподъемность всего 5 тонн, и если вес автомобиля 2-3 тонны, то груза он может взять совсем немного. На ледовой переправе Мотыгино-Широкий лог – 15 тонн.

Тонкий лед опасен и для рыбаков. Сейчас толщина льда на Красноярском водохранилище меньше нормы на 18 см и составляет всего 12-35 см, выезжать на такой лед очень опасно! На Абаканской протоке рыбаки собираются до 100 человек, лед толщиной до 18 см может не выдержать такой нагрузки. Мы уже выставили знаки, запрещающие выход на лед, за нарушение штраф от 500 до 1000 рублей.

В городах в связи с теплой погодой, будет интенсивно таять снег на крышах, будут сосульки, поэтому надо быть внимательнее.

Неустойчивая погода, потепление-похолодание-потепление обычно сопровождается сильными ветрами, до штормовых, и гололедом, поэтому обстановка на дорогах будет сложная. Особенно 1-5, 10, и 11 февраля, когда ожидаются сильные, до 8 баллов, магнитные бури – в эти дни у водителей возможно замедление реакции и снижение внимания.

Теплая погода обычно способствует росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас до эпидемического порога 14%, но активность вирусов продолжает нарастать, опасность эпидемии ожидается до второй декады февраля, когда погода будет особенно неустойчивой.

Снега в этом году очень мало, а это значит, что рано начнется лесопожарный сезон.

- Причем, февраль снега не добавит, - говорит Владимир Еремин. – Самые снежные месяцы у нас – ноябрь и декабрь. И хотя в феврале мы ожидаем 125% осадков, но сами объемы очень маленькие, это всего 12-13 мм, на юге края еще меньше, около 6 мм.

Наша справка

Теплые январь для Красноярского края – не редкость. В этом году среднемесячная температура составила всего -8,4 градуса, для сравнения: самый теплый январь за всю историю наблюдений был в 2002 году, -5,8 градуса.

Аномально теплое начало года зафиксировано в 1921, 1925, 1932, 1949, 1962, 1964, 1971, 1975, 1983, 1992, 2002, 2007, 2015, 2020 годах.