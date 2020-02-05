2020-02-05T04:14:20+03:00
Происшествия

Вместо бюджета в свой карман. Руководитель налоговой службы в Туве покупала квартиры в Москве, расплачиваясь чужими налогами

Она организовала преступную группу, которая распоряжалась десятками миллионов рублей
Татьяна РЯБИНИНА
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Вместо квартир в Москве придется пожить в казенной хате.Вместо квартир в Москве придется пожить в казенной хате.Фото: Мария ЛЕНЦ
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55-летнюю руководителя управления ФНС по Республике Тыва, ее 54-летнего супруга, а также подчиненных сотрудников, 37-летнего начальника отдела информатизации, 34-летнего специалиста-эксперта отдела обеспечения, связывали не только семейные и служебные отношения. Сейчас они называются еще и так: организованная преступная группа, ОПГ.

Как удалось установить следователям, с сентября 2017 года по январь 2018 года эта ОПГ путем обмана похитила предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за 3 квартал 2017 года в особо крупном размере, свыше 30 миллионов рублей. Теперь уже бывшая руководитель УФНС России по Республике Тыва с супругом, например, купили две квартиры в Москве, одну за 5 (долевое), другую за 10 миллионов рублей.

Еще один факт: с июля по ноябрь 2018 года бывшая руководитель регионального управления ФНС получила от директора ООО «Лунсин» взятку в сумме свыше 15 миллионов рублей за освобождение от уплаты налога на прибыль за 2017 год. Уголовное дело возбуждено и в отношении взяткодателя, директора общества.

В зависимости от роли каждого в преступной группе им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Это и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, и легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, и получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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