2020-02-04T15:11:36+03:00
Общество

4 авиакомпании из-за коронавируса отменили рейсы в Китай из Красноярска

Рейсы выполняли S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar и ИрАэро
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Прекращены полеты и продажа туров в КитайПрекращены полеты и продажа туров в КитайФото: Мария ЛЕНЦ
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S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar и ИрАэро, которые выполняли рейсы в Китай из аэропорта Красноярска, приостановили полеты из-за коронавируса. Ранее «Комсомольска правда»- Красноярск уже сообщала, что S7 прекратила полеты и возвращает пассажирам потраченные на билет деньги.

- S7 совершала рейсы в Пекин, «Уральские авиалинии» – в Харбин, NordStar – в Санью, ИрАэро – в Манчжурию, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Все полеты отменены в связи с решением правительства России закрыть границу с Китаем. Предварительно S7 и «Уральские авиалинии» не будут летать до 28 марта, ИрАэро и NordStar - до особых распоряжений.

Пассажиры авиакомпаний, которые уже приобрели билеты заранее, смогут вернуть полную стоимость. Добавим, что неделей ранее туроператоры объявили о прекращении туров в Китай из-за широкого распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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