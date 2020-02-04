4 авиакомпании из-за коронавируса отменили рейсы в Китай из Красноярска
S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar и ИрАэро, которые выполняли рейсы в Китай из аэропорта Красноярска, приостановили полеты из-за коронавируса. Ранее «Комсомольска правда»- Красноярск уже сообщала, что S7 прекратила полеты и возвращает пассажирам потраченные на билет деньги.
- S7 совершала рейсы в Пекин, «Уральские авиалинии» – в Харбин, NordStar – в Санью, ИрАэро – в Манчжурию, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Все полеты отменены в связи с решением правительства России закрыть границу с Китаем. Предварительно S7 и «Уральские авиалинии» не будут летать до 28 марта, ИрАэро и NordStar - до особых распоряжений.
Пассажиры авиакомпаний, которые уже приобрели билеты заранее, смогут вернуть полную стоимость. Добавим, что неделей ранее туроператоры объявили о прекращении туров в Китай из-за широкого распространение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU