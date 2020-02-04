Потраченные на билет деньги - вернут. S7 приостановила полеты в Китай и Гонконг

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:04:00+03:00

Перелеты авиакомпания прекратила пока что до весны Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жители Красноярского края, Хакасии и Тувы до марта не смогут воспользоваться услугами S7 Airlines при полетах в Китай и Гонконг. Авиакомпания приостановила перелеты с 4 февраля по 28 марта. Последним стал рейс 5724 Пекин - Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени), сообщает пресс-служба авиакомпании.

- Мы видим риски в продолжении выполнения рейсов в/из Китая. Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции, - говорится в официальном сообщении пресс-службы S7.

Что с купленными билетами? В S7 заверили, что всем пассажирам возместят полую стоимость авиабилетов.

За консультацией можно обратиться на телефон контактного центра S7 Airlines: 8-800-700-07-07 (для бесплатных звонков по России), 400-007-0725 (для пассажиров, которые находятся в Китае).

ИСТОЧНИК KP.RU