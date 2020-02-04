2020-02-04T12:04:00+03:00
Общество

Потраченные на билет деньги - вернут. S7 приостановила полеты в Китай и Гонконг

… пока до марта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Перелеты авиакомпания прекратила пока что до весныПерелеты авиакомпания прекратила пока что до весныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жители Красноярского края, Хакасии и Тувы до марта не смогут воспользоваться услугами S7 Airlines при полетах в Китай и Гонконг. Авиакомпания приостановила перелеты с 4 февраля по 28 марта. Последним стал рейс 5724 Пекин - Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени), сообщает пресс-служба авиакомпании.

- Мы видим риски в продолжении выполнения рейсов в/из Китая. Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции, - говорится в официальном сообщении пресс-службы S7.

Что с купленными билетами? В S7 заверили, что всем пассажирам возместят полую стоимость авиабилетов.

За консультацией можно обратиться на телефон контактного центра S7 Airlines: 8-800-700-07-07 (для бесплатных звонков по России), 400-007-0725 (для пассажиров, которые находятся в Китае).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Красноярском мать увезла от отца 7-летнюю дочь: их ищут почти год
Как россияне копят на ипотеку?
Объем жилищного строительства вырос за год в Красноярском крае
Потраченные на билет деньги - вернут. S7 приостановила полеты в Китай и Гонконг
В Туве 21-летнему мужчине дали пожизненное за нападение с ножом на участковых
Бил мясорубкой и ножом. Жителю Красноярска дали 16 лет колонии за двойное убийство
Белую кошечку из Красноярска за любовь к сигаретному дыму называют курильщицей
Оплатить проезд через приложение можно во всем транспорте Красноярска
В Красноярске судебные приставы устроили облаву на алиментщиков
Два жителя Хакасии похитили и держали в подполье мужчину
В Красноярске муниципальный детсад откроют в жилой многоэтажке
Два на выбор. В Красноярске определяются с местом для нового дворца бракосочетаний
Десятки незаконных рекламных конструкций убрали из центра Красноярска
ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам