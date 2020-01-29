Эпидемиологи не выявили случаев коронавируса в Красноярском крае

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:42:12+03:00

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По официальным данным регионального Роспотребнадзора, в Красноярском крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Напомним, новый вирус 2019-nCoV, вызывающий пневмонию, бушует в Китае уже не первую неделю. В Красноярске специалисты Роспотребнадзора и минздрава обсудили меры по предотвращению распространения заболевания на территории края.

- Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прибывающими всеми международными рейсами, в том числе из КНР. В аэропорту «Красноярск» специалистами санитарно-карантинного пункта проводится тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа – осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства.- Обеспечена возможность диагностики коронавирусной инфекции в референс-центрах Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все больницы края готовы к приему пациентов в случае, если они появятся: медикаметнов, дезинфицирующих средств и медицинских масок достаточно, лаборатории также готовы к диагностике. По состоянию на 29 января в Красноярском крае случаев коронавируса не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU