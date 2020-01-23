Летевший из Шанхая в Санкт-Петербург пассажир с подозрением на коронавирус на здоровье не жаловался

В России, по официальным данным Роспотребнадзора на этот час, не подтверждено ни одного случая коронавируса. Казалось бы, причин для истерики в соцсетх нет. Но все уже заранее боятся. Очередной виток страхов поднялся после информации о пассажире, который летел из Шанхая в Санкт-Петербург (Пулково) с посадкой в Красноярске. В Питере у мужчины зафиксировали высокую температуру, его тут же госпитализировали для дальнейшего обследования. В соцсетях Красноярска тем временем:

«Господи, у меня мама вчера в аэропорту была…»; «Аэропорт налажал по полной»… Разбираемся, что же произошло в аэропорту, и как досматривали подозрительного пассажира.

- Любой международный рейс, прибывающий из страны, где имеются потенциально опасные вирусы, всегда досматривается службой санитарно-карантинного контроля, которая есть на территории аэропорта, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск Леся Никитина, пресс-секретарь аэропорта. – Это представители Роспотребнадзора, которые входят на борт и проверяют ручными тепловизорами температуру тела человека. Если есть жалобы, на помощь призывают медицинскую службу, которая также имеется в аэропорту. Со вчерашнего дня досмотр удвоен: проверяют ручными тепловизорами после приземления, еще на борту, затем в здании аэропорта, в карантинной зоне, - на стационарном тепловизоре. Если температура тела у пассажира повышена, даже при отсутствии жалоб с его стороны призывается на помощь медицинская служба.

Как досматривали рейс, которым летел пассажир с подозрением на коронавирус?

- Этот пассажир по прилету в аэропорт Красноярска прошел термометрию бесконтактным способом с использованием переносного тепловизора и стационарных тепловизоров, установленных в зоне прилета, - говорит Наталья Краснопеева, официальный представитель пресс-службы регионального Роспотребнадзора. – В период прибытия в Красноярск повышенной температуры тела у него не наблюдалось. И жалоб от него не поступало. Хотя специалисты санитарно-карантинного пункта обязательно проводят опрос пассажиров на наличие недомоганий.

В общем, состояние пассажира опасений не вызывало, и его выпустили из Красноярска. Что касается штамма коронавируса 2019-nCoV, то вирусологи в России уже приступили к изучению вируса - устанавливают методики диагностики и подбирают вакцину.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Красноярске, как и в других городах-миллионниках, куда прилетают международные рейсы, усилен карантинный контроль за пассажирами. Медслужба аэропорта и больницы Красноярска и края готовы к работе в случае, если вирус у кого-то заподозрят или выявят.

- Специалисты санитарно-карантинного пункта проводят тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа. На борту осуществляется термометрия и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров. За текущий период и 2019 год лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, в том числе и тех, кто прибыл из Китая, - говорит Краснопеева.

Что советуют медики и эпидемиологи?

Соблюдать меры предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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