2020-01-29T08:39:27+03:00
Происшествия

Полиция задержала обманувшего жителей Канска на 300 000 рублей телефонного мошенника

Мужчину этапировали из Новосибирской области
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободыМужчине грозит до 5 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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На 36-летнего жителя Куйбышева (Новосибирская область) заведено 13 уголовных дел по статье «Мошенничество». Пострадавшими в них стали жители Канска, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Разводил мошенник людей по широко известной схеме «Ваш родственник попал в беду». В данный момент его задержали и этапировали в Канск.

- Как выяснили полицейские, мошенник звонил на стационарные телефоны пожилым людям и якобы от имени родственника, говорил им, что находится в ожоговом центре с тяжелой травмой или совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек, - пояснили «комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД. - Затем просил своих жертв перевести на указанный номер деньги, необходимые ему для проведения сложной операции или избегания уголовной ответственности за совершенную аварию.

Перепуганные звонком пожилые люди чаще всего платили. И поспешно. Известно, что на счет мошенника они перевели свыше 300 000 рублей. А потом, позвонив родным, выясняли, что это «развод» на деньги. И вот – редкая удача, мошенника схватили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК России «Мошенничество». Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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