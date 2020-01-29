В Красноярском крае столкнулись 3 легковушки и полный топлива бензовоз

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:16:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе в Красноярском крае случилось массовое ДТП с четырьмя автомобилями (3 легковушки и 1 МАЗ), сообщает ГИБДД. Грузовик перевозил топливо, что, по понятным причинам, крайне опасно в данной ситуации. Госавтоинспекторы говорят, что произошла авария на 784-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

40-летний водитель «Нива Шевроле» выскочил на полосу встречного движения, где в этот момент двигался «ВАЗ-2107». Произошло столкновение. Затем в машины въехал перевозивший топливо бензовоз МАЗ. Чуть позже в «кучу малу» из автомобилей добавился ехавший в попутном направлении БМВ.

- В результате столкновения пострадал один человек. Розлива топлива не произошло, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД. - В настоящее время трасса открыта в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU