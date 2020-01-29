Жительница Красноярска облила себя ацетоном и подожгла на глазах родных

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:19:30+03:00

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Жительница Красноярска 39-летняя Оксана Владимирова (имя изменено - прим.Ред) перепугала до смерти близких и сама едва не погибла. В первый день нового года женщина... облила себя ацетоном и подожгла. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, в полиции проводят доследственную проверку происшествия.

Известно, что о случившемся в органы сообщила сестра женщины. Живет Оксана вместе с гражданским мужем на Львовской, не работает. Что послужило причиной такого поведения молодой женщины - неизвестно. Близкие сами гадают: возможно, душевная драма, возможно, депрессия. Сожитель Оксаны, к слову, ранее судим за кражу, но судимость, по информации источника, погашена, на административном надзоре мужчина не состоит.

- После происшествия женщину доставили в реанимационное отделение красноярской краевой больницы с серьезными ожогами, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск источник.

ИСТОЧНИК KP.RU