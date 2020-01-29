Пьяные муж с женой устроили гонки с полицией в Красноярске

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ДПС вечером во вторник, 28 января, заметили подозрительный автомобиль на Семафорной в Красноярске. Было около 23.00, Toyota двигалась странно. Полицейские решили проверить водителя, но в ответ на требование остановиться мужчина ударил по газам, сообщает Ньюслаб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757436" frameborder="0"></iframe> Гонки с полицией. Красноярск.Видео: ЧП-Красноярск

Началось преследование, которое только чудом не окончилось ДТП. В таких ситуациях аварии – не редкость. Когда иномарку остановили, в салоне увидели мужчину и женщину. Кроме этого, здесь витал устойчивый запах алкоголя. От проверки на алкоголь алкотестером водитель категорически отказался, как, впрочем, и от поездки в наркодиспансер.

По информации автора видео, которое распространилось по соцсетям, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Помимо этого, ему грозит лишение прав до двух лет. Сейчас машина на штрафстоянке. Действительно, на такси было бы значительно дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU