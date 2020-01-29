2020-01-29T06:39:30+03:00
Общество

Пьяные муж с женой устроили гонки с полицией в Красноярске

Водитель Toyota, когда его поймали, отказался от медосвидетельствования [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Машину увезли на штрафстоянкуМашину увезли на штрафстоянкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Инспекторы ДПС вечером во вторник, 28 января, заметили подозрительный автомобиль на Семафорной в Красноярске. Было около 23.00, Toyota двигалась странно. Полицейские решили проверить водителя, но в ответ на требование остановиться мужчина ударил по газам, сообщает Ньюслаб.

Гонки с полицией. Красноярск.Видео: ЧП-Красноярск

Началось преследование, которое только чудом не окончилось ДТП. В таких ситуациях аварии – не редкость. Когда иномарку остановили, в салоне увидели мужчину и женщину. Кроме этого, здесь витал устойчивый запах алкоголя. От проверки на алкоголь алкотестером водитель категорически отказался, как, впрочем, и от поездки в наркодиспансер.

По информации автора видео, которое распространилось по соцсетям, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Помимо этого, ему грозит лишение прав до двух лет. Сейчас машина на штрафстоянке. Действительно, на такси было бы значительно дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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