Красноярск и Норильск назвали самыми депрессивными городами для путешествий

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:28:57+03:00

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Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос среди своих клиентов – какой город России, на их взгляд, самый депрессивный. Список выдался внушительным. В перечень «депрессяшек» попали Красноярск и Норильск. При этом заполярный город лидирует - 25,9 процента опрошенных считают его самым депрессивным городом для путешествий.

На втором месте… Москва, как ни странно. Столицу считают депрессивной 23,2 процента пользователей. На третьем – Челябинск с результатом 17 процентов путешественников.

Красноярск также оказался в топ-10 «депрессивных городов», но на последнем, десятом, месте. Краевой центр депрессивным считают 0,9 процента пользователей. Помимо Красноярска, Норильска и Москвы в списке – Волгоград, Уфа, Пермь и Брянск. Не знаем, можно ли на сто процентов доверять вкусу пользователей сервиса, но мы Красноярск депрессивным не считаем. Да и Норильск тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU