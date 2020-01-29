2020-01-29T05:28:57+03:00
Общество

Красноярск и Норильск назвали самыми депрессивными городами для путешествий

Заполярный город – на первом месте среди всех городов России
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярск на последнем месте в топ-10Красноярск на последнем месте в топ-10Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос среди своих клиентов – какой город России, на их взгляд, самый депрессивный. Список выдался внушительным. В перечень «депрессяшек» попали Красноярск и Норильск. При этом заполярный город лидирует - 25,9 процента опрошенных считают его самым депрессивным городом для путешествий.

На втором месте… Москва, как ни странно. Столицу считают депрессивной 23,2 процента пользователей. На третьем – Челябинск с результатом 17 процентов путешественников.

Красноярск также оказался в топ-10 «депрессивных городов», но на последнем, десятом, месте. Краевой центр депрессивным считают 0,9 процента пользователей. Помимо Красноярска, Норильска и Москвы в списке – Волгоград, Уфа, Пермь и Брянск. Не знаем, можно ли на сто процентов доверять вкусу пользователей сервиса, но мы Красноярск депрессивным не считаем. Да и Норильск тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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