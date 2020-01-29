2020-01-29T05:06:27+03:00
Общество

Красноярцы массово жалуются на отремонтированную лестницу на правобережье

Она соединяет Тобольскую и Машиностроителей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Лестница очень крутая для мам с коляскамиЛестница очень крутая для мам с колясками
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Жители правобережья в соцсетях разносят в пух и прах недавно отремонтированную лестницу, которая соединяет Тобольскую и Машиностроителей. Лестница очень крутая. Мамы с колясками, которым надо добраться до верхних Черемушек, предпринимают немалые усилия, чтобы толкать коляску по пандусу. А вариантов у местных мамочек не так много, ведь поликлиника находится как раз внизу. Вот и приходится либо на машине, либо, если ее нет, толкать коляску, как Сизиф камень.

- Местные мамочки поговаривают, что пока катишь коляску с первенцем, можно родить второго, - пошутил автор поста в соцсетях.

Жители предложили установить наверху фельдшерский пункт – откачивать после подъема стариков и принимать роды. Но шутки шутками, а лестница действительно небезопасна, говорят местные. Тем более для малышей. Они хотели бы видеть здесь пологий съезд, что, в общем, логично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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