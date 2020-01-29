В Красноярске полиция устроила у детсада засаду родителям-нарушителям

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:49:24+03:00

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Полиция в Красноярске проверила правила перевозки детей, как говорится, не отходя от места - сотрудники ГИБДД устроились неподалеку от одного из детских садов на правобережье и осматривали каждый автомобиль с ребенком. Надо отметить, что далеко не все родители перевозят своих малышей безопасно.Всего за час работы полицейские составили шесть протоколов. Из которых четыре - за несоответствие кресла росту и весу юного пассажира.

К слову, наличие автокресла в машине - еще не гарант безопасности ребенка на дороге. В ГИБДД говорят, что родители часто усаживают туда ребенка, но... не пристегивают. Или вообще пристегивают обычными ремнями безопасности.

- Это неправильно. Безопасность детей должна быть должным образом организована. Только в этом году в краевом центре произошло семь аварий, в которых травмы получили десять детей, - заявил начальник ОГИБДД Красноярска Константин Колегов.

ИСТОЧНИК KP.RU