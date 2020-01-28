2020-01-28T15:49:56+03:00
Общество

В Красноярске на базе СФУ создается Институт Арктики и Севера

Здесь будут заниматься исследованиями и готовить специалистов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на базе СФУ создается Институт Арктики и СевераВ Красноярске на базе СФУ создается Институт Арктики и СевераФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на базе Сибирского федерального университета откроется Институт Арктики и Севера. Название говорит само за себя: здесь будут заниматься научными исследования арктической зоны, а также обучать и готовить специалистов.

Инициатива принадлежит губернатору Александру Уссу, пишут «Новости ТВК». Впервые речь об этом зашла в конце прошлого года. Сегодня, 28 января, на заседании Совета по науке и высшему образованию эту тему подняли вновь.

Проект амбициозный. Институт должен открыться уже в сентябре этого года. В него войдут 4 факультета и 10 кафедр. 300 студентов будет изучать производственные технологии, логистику, транспорт и строительство в условиях севера, а так же экологию и биоресурсы северной зоны.

Особый акцент делается на поддержку коренных народов. При институте создается «Северная школа», несколько лабораторий экологического мониторинга, анализа климата, популяций северных животных. Базовые кафедры предполагается открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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