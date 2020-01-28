28 Янв. 2020 2020-01-28T14:25:49+03:00

В Красноярске к 13 годам приговорили заказчика убийства полицейского, совершенного 15 лет назад Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярский краевой суд вынес решение по громкому преступлению, совершенному в ноябре 2004 года. Речь идет об убийстве бывшего заместителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова. 53-летнего Андрея Грабовского признали виновным в организации убийства и незаконной передаче исполнителю огнестрельного оружия.

Много лет Грабовский жил далеко за пределами Красноярского края. Уже был осужден на 22 года исполнитель убийства, на 9 лет – его пособник. А заказчик чувствовал себя в полной безопасности и недосягаемости.

- Спустя 14 лет, в результате планомерной, кропотливой и продолжительной работы следователей в тесном взаимодействии с уголовным розыском полиции были получены достаточные данные о причастности к организации убийства ранее не судимого 53-летнего жителя города Москвы. Он был оперативно доставлен для проведения следственных действий в город Красноярск, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Грабовский настоял на участи в судебном заседании присяжных заседателей. Однако чуда для него не произошло: решение суда – 13 лет колонии строгого режима. Вдова Назарова потребовала 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU