15-летняя кошка из Красноярска отлично маскируется под панду

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:39:32+03:00

А сейчас Марго участвует в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»

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Каждый, наверное, и не раз пытался разгадать загадку-картинку: найди кошку. На этой фотографии постарайтесь разглядеть кошку среди панд! Нашли? Возможно. Но, уверены, что не сразу. Знакомьтесь, это Марго. Мастер маскировки. Ей 15 лет. И вот, что о ней известно:

«Я Марго, мне 15, возможно в прошлой жизни я была пандой. Да, я кошечка с характером и гладить меня можно только моей хозяйке».

А еще, Марго сейчас участвует в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!» на сайте kp.ru.

Напоминаем, что к участию приглашаются все жители Красноярска у кого есть коты, кошки или котята! Заявки принимаются по 31 января. Загрузите одну фотографию своего любимца на страницу конкурса на сайте «Комсомолки». Напишите, как зовут усатого участника. В описании можно добавить, какой у него характер, при каких обстоятельствах вы познакомились.

С 1 февраля стартует голосование, которое продлится по 10 февраля. Не забудьте поделиться ссылкой на фотоконкурс на своей странице в социальных сетях. Пусть все друзья голосуют за вашего питомца!

11-13 февраля – подведем итоги голосования. Победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда» - Красноярск.

А 14 февраля приглашаем наших финалистов на торжественное награждение (время и место сообщим позже), где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко.

Партнер проекта ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов.

Партнер проекта «ЭКО-МЕБЕЛЬ» вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU