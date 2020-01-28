2020-01-28T11:08:37+03:00
Общество

Население Красноярского края сократилось за год на 6 тысяч человек

Специалисты Красноярскстата подвели демографические итоги года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Население Красноярского края сократилось за год на 6 тысяч человекНаселение Красноярского края сократилось за год на 6 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Население Красноярского края за год сократилось на 6151 человека. Это на 0,2 % меньше того показателя, который был на 1 января 2019 года. Итого по данным на 1 января 2020 года на территории региона проживает 2 миллиона 867 тысяч 875 человек. По-прежнему большинство населения относится к городам, на долю городов приходится 77,5 % от общего числа жителей, это 2 миллиона 223 тысячи 281 человек. Оставшиеся 22,5 % сельчан – это 644 тысячи 594 человека.

Снижение демографических показателей за год наблюдается и в Хакасии, там проживают сейчас 534 тысячи 186 человек, что на 0,4 % (1 981 человек) меньше уровня прошлого года. А вот в Туве прирост населения – на 0,9 % (на 2 965 человек). Сейчас в республике проживают 327 388 граждан, из них 177 665 (54,3%) – горожане и 149 723 (45,7%) – сельчане.

Добавим, что приведенные цифры могут быть неточными. В октябре 2020 года пройдет всероссийская перепись населения, по результатам которой и станет известна вся демографическая статистика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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