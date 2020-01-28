28 Янв. 2020 2020-01-28T09:08:04+03:00

А потом больше часа тушили хлам в подвале

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В Канске пожарные спасли из горящей пятиэтажки 42 человека, среди которых были 10 детей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, произошло это накануне, 27 января, около 18 часов.

Пожарные прибыли на место ЧП через несколько минут после того, как получили сообщение от диспетчера. Густой дым валил из подвала. Что именно там горело и насколько это опасно, сходу определить было невозможно, поэтому было принято решение: сначала нужно выводить людей. Специалисты гзодымозащитной службы эвакуировали всех жильцов подъезда по лестничным пролетам. Никто не пострадал.

Выяснилось, что в подвале горели дожатые стайки и различные домашние вещи, которые жильцы принесли сюда на хранение, как в кладовку. В течение часа огонь на площади 20 квадратных метров был ликвидирован.

- По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. К тушению пожара привлекался 31 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 25 человек и 7 единиц техники, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU