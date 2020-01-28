В Красноярске нечестные на руку строители оставили заказчиков без бань и дач

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:54:34+03:00

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Сразу 23 заявления за короткий срок поступило в полицию от жителей Красноярска, пострадавших от рук одной строительной фирмы. Содержание заявлений – почти как под копирку: осенью 2019 года они увидели рекламу, где некая компания предлагает построить деревянный дом или баню и обещает все сделать быстро и недорого. Заключили официальные договоры, оплатили стоимость услуг. Но настало обозначенное время, а строители свои обязательства не выполнили. И деньги назад заказчикам не вернули.

- Сотрудники полиции выяснили, что к противоправным действиям причастны двое ранее судимых 43-летний и 34-летний работники фирмы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере». Согласно Уголовному кодексу РФ, это до 6 лет лишения свободы. Обязанность вернуть деньги обманутым клиентам никто не отменяет. К тому же полиция устанавливает, если ли еще потерпевшие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела уже в отношении самой строительной фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU