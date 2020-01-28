2020-01-28T08:24:08+03:00
Общество

Для Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками

Их отправили по городам и районам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Для Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками. Фото: пресс-служба краевого министерства здравоохраненияДля Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками. Фото: пресс-служба краевого министерства здравоохранения
Изменить размер текста:

Для Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера закуплены новые мобильные флюорографы. Они поступили по федеральной программе «Развитие здравоохранения». Большая часть их установлена на автомобили высокой проходимости. Это необходимо, ведь порой медикам приходится выезжать работать в труднодоступные места, где после непогоды с дорогами большая проблема.

Всего таких мобильных установок 16. Они уже работают в районных больницах Богучанского, Курагинского, Березовского, Емельяновского, Назаровского, Шарыповского районов и в межрайонных больницах Ачинска и Боготола. Скоро новую технику получат Абанский, Енисейский, Канский, Рыбинский, Шушенский и Ужурский районы, сообщают «Городские новости» со ссылкой на краевой минздрав.

Добавим, что в последний раз подобное оборудование приобреталось в 2006 году и уже выработало свой ресурс. К слову, пройти обследование на новых аппаратах можно за 15 секунд, предъявив только паспорт. В 2019 году флюорографические осмотры прошли свыше 80 % населения края. А ведь край входит в список территорий, где заболеваемость туберкулезом составляет свыше 60 случаев на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туве произошло землетрясение
В Канске пожарные спасли из горящей пятиэтажки 42 человека
В Красноярске нечестные на руку строители оставили заказчиков без бань и дач
Для Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками
В Красноярске закрыли пекарню из-за шума и канализации
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Спасибо, что задержали: пьяный бесправник из Хакасии поблагодарил полицейских
Жительнице Железногорска вместо итальянских штор прислали мешки с песком
Красноярск может стать столицей юношеских олимпийских игр 2028 года
На юге Красноярского края фермер пытался дать взятку сотруднику ФСБ
Для строительства новой поликлиники в Красноярске мэрия ищет подрядчика
Красноярка влетела на плюшке в столб и потеряла три литра крови
В Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкой
Моржует? Красноярец поймал в Енисее саламандру
Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать
В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу
Новогодние елки начали разбирать в Красноярске