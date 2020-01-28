Для Красноярского края приобрели 16 новых «Камазов» с флюорографическими установками

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:24:08+03:00

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Для Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера закуплены новые мобильные флюорографы. Они поступили по федеральной программе «Развитие здравоохранения». Большая часть их установлена на автомобили высокой проходимости. Это необходимо, ведь порой медикам приходится выезжать работать в труднодоступные места, где после непогоды с дорогами большая проблема.

Всего таких мобильных установок 16. Они уже работают в районных больницах Богучанского, Курагинского, Березовского, Емельяновского, Назаровского, Шарыповского районов и в межрайонных больницах Ачинска и Боготола. Скоро новую технику получат Абанский, Енисейский, Канский, Рыбинский, Шушенский и Ужурский районы, сообщают «Городские новости» со ссылкой на краевой минздрав.

Добавим, что в последний раз подобное оборудование приобреталось в 2006 году и уже выработало свой ресурс. К слову, пройти обследование на новых аппаратах можно за 15 секунд, предъявив только паспорт. В 2019 году флюорографические осмотры прошли свыше 80 % населения края. А ведь край входит в список территорий, где заболеваемость туберкулезом составляет свыше 60 случаев на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU