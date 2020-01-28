2020-01-28T06:18:00+03:00
Общество

Спасибо, что задержали: пьяный бесправник из Хакасии поблагодарил полицейских

Покаялся, не стесняясь в выражениях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасибо, что задержали: пьяный бесправник из Хакасии поблагодарил полицейскихСпасибо, что задержали: пьяный бесправник из Хакасии поблагодарил полицейскихФото: Мария ЛЕНЦ
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Необычную сцену наблюдали в минувшую субботу, 25 января, сотрудники ДПС в Ширинском районе Хакасии. Около полуночи они задержали в поселке Туим отечественный автомобиль ВАЗ-21081, за рулем которого находился местный житель 1997 года рождения. Алкотест показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,620 мг/л.

Вместо того, чтобы оправдываться, молодой человек вдруг начал благодарить стражей порядка за то, что его поймали. Причем в выражениях (в свой адрес) не стеснялся, корил себя всячески и утверждал, что пьяному человеку нельзя садиться за руль. Правда, искреннее покаяние не помогло ему уйти от ответственности.

На 22-летнего водителя выписали несколько административных протоколов: за управление транспортным средством без водительского удостоверения, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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