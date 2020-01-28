28 Янв. 2020 2020-01-28T05:56:14+03:00

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Жительнице Железногорска вместо итальянских штор прислали мешки с песком. Такой неприятный сюрприз 70-летняя женщина получила по почте из интернет-магазина. И тут же направилась в полицию, писать заявление на мошенничество.

Удалось установить, что женщина – активный пользователь социальных сетей. В одной из них она нашла заманчивую рекламу: красивые итальянские шторы с большой скидкой. Потерпевшая не смогла удержаться от соблазна и оформила заказ. Вскоре посылка пришла, пенсионерка заплатила 4 тысячи рублей. А когда дома вскрыла ее, нашла внутри отрез дешевой ткани и два пакета с песком.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы. Чтобы в подобную ситуацию не попали другие, правоохранители советуют с осторожностью относиться к любой интернет-рекламе, если товар, который она предлагает, перед покупкой предварительно нельзя проверить.

- Явными признаками недобросовестных продавцов являются слишком лояльные предложения: цена товара гораздо ниже средней, призывы совершить покупку как можно скорее (осталось 5 часов до окончания распродажи), отсутствие на сайте полных контактных данных и ряд других. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU