Красноярск может стать столицей юношеских олимпийских игр 2028 года

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:32:40+03:00

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Красноярск вновь может стать мировой спортивной столицей. На сей раз речь идет о юношеских олимпийских играх. Этой идеей поделился на своей странице в «Инстаграме» губернатор Красноярского края Александр Усс: «Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских олимпийских игр 2028 года. Это как раз год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские олимпийские игры на высочайшем уровне». Правительство края уже получило поручение продумать этот вопрос.

Юношеские олимпийские игры учреждены для молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Они проводятся раз в четыре года, летние и зимние. Зимние проходили в швейцарском городе Лозанне с 9 по 22 января этого года. Столицей 2024 года станет южно-корейский город Канвондо. А вот вакансия 2028 года еще не закрыта. Так что Красноярск после успешно проведенной Универсиады-2019 вполне может претендовать.

ИСТОЧНИК KP.RU