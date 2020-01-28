На юге Красноярского края фермер пытался дать взятку сотруднику ФСБ

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:05:45+03:00

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В Минусинске глава крестьянско-фермерского хозяйства попытался дать взятку сотруднику ФСБ, за что и был наказан штрафом в крупном размере. Ему предстоит выплатить в пользу государства 3,5 миллиона рублей. Правда, приговор в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на то, чтобы обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры фермер поддерживал отношения с лесоперерабатывающим предприятием. Его владельцами являются граждане Китая. В процессе такой «дружбы» случалось нарушать закон. А когда фермер узнал о предстоящей проверке в своем хозяйстве, забеспокоился, он понимал, сколько штрафов ему придется заплатить.

Поэтому решил действовать, что называется, на опережение и «малыми затратами». Он предложил большую сумму денег оперуполномоченному отделения в Минусинске УФСБ России по Красноярскому краю. Получатель должен был отменить все проверки в фермерском хозяйстве. Однако после передачи денег мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU