Для строительства новой поликлиники в Красноярске мэрия ищет подрядчика

28 Янв. 2020 2020-01-28T04:13:30+03:00

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В Красноярске планируют построить новую поликлинику, в одном из самых быстрорастущих «спальных» районов – в Покровском. Население там быстро растет, у медицинских учреждений, которые его обслуживают, не хватает возможностей. Решение о строительстве поликлиники было принято еще в 2017 году. Но только сейчас планы начинают реализовываться.

Для новой поликлиники отвели место на улице Мартынова, между улицами Чернышевского и Шевцовой. Проект уже готов, над ним работали специалисты «Гражданпроекта». Известно, что это будет шестиэтажное здание (плюс один этаж технический этаж) на 900 посещений в смену.

Теперь Управление капитального строительства объявило конкурс для строительных компаний, кто будет возводить здание. Причем в условиях будущего контракта не только строительство и монтажные работы, но и приобретение оборудования. Изначальная цена контракта – 923,6 миллиона рублей. Срок реализации проекта – до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU