27 Янв. 2020 2020-01-27T16:05:00+03:00

Красноярка влетела на плюшке в столб и потеряла три литра крови. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С горки прямо на операционный стол… Жительница Красноярска каталась на плюшке и врезалась в столб. Получила тяжелейшую травму, раздробив большую губчатую кость таза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

(Зима выдалась теплая, многие отдыхают активно, в том числе – на горках. В результате январь 2020 стал одним из самых травматичных месяцев за последние годы, отмечают врачи БСМП).

… Пострадавшую доставили в реанимацию, ей предстояла серьезная операция. Врачи три часа сопоставляли десять фрагментов, фактически собирали таз по частям. Женщина потеряла полтора литра крови во время травмы и еще столько же – при операции. Сейчас ее перевели в отделение реабилитации, пациентке нужно восстанавливаться.

Врачи помнят похожий случай: тоже горка, плюшка, скорость, страшная травма. Только вот был задет спинной мозг, поэтому пациентка так и не встала на ноги, осталась инвалидом.

- Последствия зимних забав могут быть чудовищными, - напоминают медики. – Так, на санках и снегокатах скорость можно хоть как-то контролировать, на плюшках – нет. Они могут разгоняться до высокой скорости, как машина без тормозов. Если вы все-таки решите покататься на плюшке, выбирайте склон правильно. Он должен быть пологим - со спецбортиками, без ям, трамплинов и препятствий у основания.

ИСТОЧНИК KP.RU