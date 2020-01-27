2020-01-27T15:20:40+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкой

Трагедия произошла на производстве
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкойВ Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкойФото: Мария ЛЕНЦ
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27-летнего мужчину насмерть задавило пивной бочкой. Трагедия случилась накануне, 26 января, в Новобирилюсском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.

Вот информация о ЧП. На минизаводе в селе Новобирилюссы заправщик подключал бочку для дображивания пива, чтобы наполнить кеги. Однако из-за давления люк емкости выбило, бочку отбросило к стене, прямо на сотрудника.

Он получил тяжелые травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Врачи сделали, что могли. Но мужчина умер еще в машине – до больницы не довезли.

По предварительным данным, рабочий хотел ускорить заправку кег, поэтому превысил внутреннее давление в бочке. Эта версия сейчас проверяется.

Обстоятельства трагедии изучают следователи, после чего будет принято процессуальное решение. То есть решать, нужно или нет возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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