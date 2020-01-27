2020-01-27T15:06:46+03:00
Общество

Моржует? Красноярец поймал в Енисее саламандру

Вот подробности [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярец поймал в Енисее саламандру. Фото: Исай, Яплакалъ.Красноярец поймал в Енисее саламандру. Фото: Исай, Яплакалъ.
Изменить размер текста:

Житель Красноярска поймал в Енисее – в черте города – саламандру. Об этом сообщил на портале «Яплакалъ» сам молодой человек, он называет себя Исай. А заодно добавил несколько фото: на них – небольшая амфибия лежит на обледенелых камнях, в воде.

Снимки быстро разошлись по соцсетям и вызвали большой интерес. Саламандры в центре Красноярска, это вообще возможно? – обсуждают люди. Сразу начали делиться догадками: как, откуда?

По уверениям автора поста, амфибия, которую он поймал, была уже неживой. Фото: Исай, Яплакалъ.

По уверениям автора поста, амфибия, которую он поймал, была уже неживой. Фото: Исай, Яплакалъ.

- Я много в Енисее купался и ни разу саламандр не видел. Это точно она?

- Морозостойкая, выходит, саламандра, моржует?

- Это не саламандра, а испанский иглистый тритон, у меня дома такой в аквариуме живет. Скорее всего, сбежал откуда-то, ибо в спячку они впадают не резко и не на поверхности воды.

- А что удивляться? Народ много кого держит дома, так и крокодила можно встретить - не зимой.

В конце концов, оказалось, это не саламандра, а углозуб.

- Северная ящерица, даже на Ямале живут такие, - пишет пользователь Игорь Р.

Прямо в ледяной воде. Фото: Исай, Яплакалъ.

Прямо в ледяной воде. Фото: Исай, Яплакалъ.

Но как она попала в город, большой вопрос. По уверениям автора поста, амфибия, которую он поймал, была уже неживой. Ну, или впала в спячку, предположили горожане.

СПРАВКА «КП»

Саламандры - род хвостатых земноводных. Это живородящие амфибии. Обладают уникальной способностью к регенерации конечностей и хвоста. Обитают в центральной и Южной Европе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Сибирский углозуб, или четырехпалый тритон - хвостатое земноводное. Единственный вид земноводных, хорошо приспособленный к жизни в зоне вечной мерзлоты. Встречается на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курильских островах, в Сибири, на Урале...

Иглистый тритон - один из самых крупных видов тритонов. Обитает в западной части Пиренейского полуострова — юго-западная Испания, Португалия и север Марокко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае мужчину насмерть задавило пивной бочкой
Моржует? Красноярец поймал в Енисее саламандру
Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать
В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу
Новогодние елки начали разбирать в Красноярске
Кот Рамси из Красноярска любит играть с хозяевами в прятки
Тренер футбольного «Енисея» ушел в отставку
2-летняя девочка выпала из окна в Красноярске. Забыли убрать стул
Девушка без прав на Mitsubishi упала с Октябрьского моста Красноярска
Землю под дорогу к новым районам Солнечного резервируют в Красноярске
Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске
Микроавтобус с ребенком пять раз перевернулся на дороге в Красноярске
Губернатор Красноярского края присоединился к новому челленджу в Инстаграме
Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
«Плачет один»: хозяйка отдала на усыпление совершенно здорового кота
В центре Красноярска пропал хромающий на левую ногу мужчина
Опасные игры детей на тонком льду Енисея остановили спасатели
Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС
В Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статью
Рынок на улице Матросова в Красноярске все-таки снесут
В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком
В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушки
В Красноярске приставы арестовали два башенных крана
Пожилая жительница Зеленогорска потеряла телефон, а затем лишилась денег