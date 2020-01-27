Моржует? Красноярец поймал в Енисее саламандру

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:06:46+03:00

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Житель Красноярска поймал в Енисее – в черте города – саламандру. Об этом сообщил на портале «Яплакалъ» сам молодой человек, он называет себя Исай. А заодно добавил несколько фото: на них – небольшая амфибия лежит на обледенелых камнях, в воде.

Снимки быстро разошлись по соцсетям и вызвали большой интерес. Саламандры в центре Красноярска, это вообще возможно? – обсуждают люди. Сразу начали делиться догадками: как, откуда?

По уверениям автора поста, амфибия, которую он поймал, была уже неживой. Фото: Исай, Яплакалъ.

- Я много в Енисее купался и ни разу саламандр не видел. Это точно она?

- Морозостойкая, выходит, саламандра, моржует?

- Это не саламандра, а испанский иглистый тритон, у меня дома такой в аквариуме живет. Скорее всего, сбежал откуда-то, ибо в спячку они впадают не резко и не на поверхности воды.

- А что удивляться? Народ много кого держит дома, так и крокодила можно встретить - не зимой.

В конце концов, оказалось, это не саламандра, а углозуб.

- Северная ящерица, даже на Ямале живут такие, - пишет пользователь Игорь Р.

Прямо в ледяной воде. Фото: Исай, Яплакалъ.

Но как она попала в город, большой вопрос. По уверениям автора поста, амфибия, которую он поймал, была уже неживой. Ну, или впала в спячку, предположили горожане.

СПРАВКА «КП»

Саламандры - род хвостатых земноводных. Это живородящие амфибии. Обладают уникальной способностью к регенерации конечностей и хвоста. Обитают в центральной и Южной Европе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Сибирский углозуб, или четырехпалый тритон - хвостатое земноводное. Единственный вид земноводных, хорошо приспособленный к жизни в зоне вечной мерзлоты. Встречается на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курильских островах, в Сибири, на Урале...

Иглистый тритон - один из самых крупных видов тритонов. Обитает в западной части Пиренейского полуострова — юго-западная Испания, Португалия и север Марокко.

ИСТОЧНИК KP.RU