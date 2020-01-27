Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать
От 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей, именно такие зарплаты получают теперь ежемесячно некоторые игроки футбольного клуба «Енисей» в Красноярске. Между тем сам он пока занимает 17 позицию из 20 возможных.
Неадекватно высокие зарплаты футболистов призвал урезать министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, сообщает ТВК. Предложение он озвучил в понедельник, 27 января, на заседании президиума правительства региона.
- Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020-го, - пояснил Павел Ростовцев. - Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд.
Тем более что результаты, которые показывают игроки, все еще остаются скромными. Глава края Александр Усс высказался в поддержку решения. Так что скоро, по-видимому, суммы пересмотрят.
ИСТОЧНИК KP.RU