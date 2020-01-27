2020-01-27T14:04:02+03:00
Спорт

Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать

Как все было?
Ася ЖУКОВА
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Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать. Фото: ФК "Енисей", страница в соцсети.Миллионные зарплаты нерезультативных красноярских футболистов потребовали урезать. Фото: ФК "Енисей", страница в соцсети.
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От 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей, именно такие зарплаты получают теперь ежемесячно некоторые игроки футбольного клуба «Енисей» в Красноярске. Между тем сам он пока занимает 17 позицию из 20 возможных.

Неадекватно высокие зарплаты футболистов призвал урезать министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, сообщает ТВК. Предложение он озвучил в понедельник, 27 января, на заседании президиума правительства региона.

- Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020-го, - пояснил Павел Ростовцев. - Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд.

Тем более что результаты, которые показывают игроки, все еще остаются скромными. Глава края Александр Усс высказался в поддержку решения. Так что скоро, по-видимому, суммы пересмотрят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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