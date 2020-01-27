2020-01-27T13:31:32+03:00
Общество

В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу

И, разумеется, не только [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу. Фото: группа Красноярской детской железной дороги в соцсетях.В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу. Фото: группа Красноярской детской железной дороги в соцсетях.
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Хорошая новость: Центральный парк Красноярска ждет модернизация. Скоро парк преобразится, в том числе обновят детскую железную дорогу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Будущее Центрального парка обсудили на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири. Реконструкцией территории займется компания «РУСАЛ» (соглашение было подписано в прошлом году). Она же проведет конкурс на лучшую концепцию развития парка.

Еще один инвестор проекта - ОАО «Российские железные дороги» - обещает сделать горожанам настоящий подарок. Возьмет на себе модернизацию детской железной дороги.

А вот такой она была раньше. Фото: группа Красноярской детской железной дороги в соцсетях.

А вот такой она была раньше. Фото: группа Красноярской детской железной дороги в соцсетях.

Нужно учесть окружение парка, отметили участники обсуждений, это площадь Революции, «Исторический квартал», левобережная набережная. Поэтому его стоит рассматривать как историческую территорию городского сада.

- И, конечно, особое внимание надо уделить традициям, - подчеркнул Евгений Зыков, главный архитектор АО «Красноярскгражданпроект». – Это многолетняя история парка. Ведь многие не представляют его без таких элементов, как железная дорога, колесо обозрения, комната смеха, скульптуры. Это тоже следует принять во внимание. И еще один важный момент: парку необходим экологический аудит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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