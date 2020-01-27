Новогодние елки начали разбирать в Красноярске

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:58:32+03:00

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В Красноярске стали разбирать новогодние елки. Как сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии, рабочие приступили к демонтажу в понедельник, 27 января.

Первые бригады зашли в Татышев-парк, на Театральную площадь, в сквер Чернышевского и микрорайон Солнечный. Сначала конструкции освобождают от украшений. Шары и гирлянды проверяют, потом чистят и увозят на склад. А специалисты переходят к разбору конструкций. Открепляют еловые «лапы», убирают каркасы. Демонтаж елки идет гораздо быстрее, чем сборка. Занимаются им те же организации, что устанавливали. Используют высотную технику: краны, автовышки и, разумеется, труд профессионалов, рабочих и инженеров.

Напомним, в нынешнем году муниципалитет ставил для горожан 13 елок. Самая большая на Татышеве – высотой в 55 метров.

Кстати, новогодние городки изо льда и снега пока решено сохранить. Каждый день будут осматривать комиссии из районных администраций. Если состояние конструкции вызовет вопросы, ее оперативно демонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU