Тренер футбольного «Енисея» ушел в отставку

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:07:07+03:00

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Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» объявил об отставке. Такое заявление Юрий Газзаев сделал сегодня, 27 января, в ходе пресс-конференции. По словам наставника, он собирается уйти с поста по собственному желанию. Официально контракт не расторгнут, на это требуется время. Так что пока останется на прежнем месте.

Напомним, главным тренером «Енисея» Юрий Газзаев стал 16 августа 2019 года – когда после ряда скандалов пост покинул Дмитрий Аленичев.

Затем в ноябре сменился директор: вместо Дениса Рубцова стал Алексей Ивахов. А накануне нового года пошли разговоры, Газзаев хочет оставить клуб. Некоторые сразу связали это известие со сменой директора ФК.

Кстати, фанаты «Енисея» за Юрия Фарзуновича горой. Недавно устроили акцию в его поддержку. Вдохновились фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и поставили на дороге «баннеры» с надписями: «Юрий Газзаев готовит ФК «Енисей» к премьер-лиге», «Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать», «Как же так?».

- Газзаев – луч света в темном царстве, - пишут они в соцсетях. – Желаем, чтобы этот лучик стал мощным прожектором, который своим светом вытеснит всю тьму в красноярском футболе. Удачи, тренер!

Высокопарно, но верно.

ИСТОЧНИК KP.RU