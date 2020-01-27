2020-01-27T11:46:00+03:00
Происшествия

2-летняя девочка выпала из окна в Красноярске. Забыли убрать стул

Малышка получила тяжелые травмы
Ася ЖУКОВА
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2-летняя девочка выпала из окна в Красноярске. Забыли убрать стул.2-летняя девочка выпала из окна в Красноярске. Забыли убрать стул.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП в Ленинском районе Красноярска. Маленькая девочка (через пару месяцев ей должно исполниться два года) выпала из окна четвертого этажа в Красноярске, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и республике Хакасия.

Все случилось днем в воскресенье, 26 января. Жительница района была дома вместе с тремя маленькими детьми. Пока готовила обед, старшие сыновья подтащили к окну стул, а убрать забыли.

В какой-то момент малышка вскарабкалась на него, а оттуда – на подоконник. Не удержалась и выпала из окна. Вызвали «скорую помощь», ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

После ЧП начата процессуальная проверка, говорят следователи. Опрашиваются родственники, врачи, очевидцы происшествия. Установлено, что мать не пила. Вскоре будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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