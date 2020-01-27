Девушка без прав на Mitsubishi упала с Октябрьского моста Красноярска

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:28:41+03:00

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Молодая девушка за рулем автомобиля Mitsubishi рухнула с Октябрьского моста в Красноярске. Об этом сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.

ЧП случилось 27 января, около девяти часов утра. 21-летняя девушка ехала по мосту с левого берега на правый. Однако на съезде с «переправы» что-то пошло не так: машина сбила ограждение и улетела вниз. В результате она легла на крышу неподалеку от дома на улице Мичурина,1. Девушка и ее пассажир получили травмы.

Чуть позже обнаружилось: водитель была пьяна, алкотестер показал 0,74 промилле. К тому же без прав (их никогда не было) и на чужой машине. Инспекторы выясняют подробности ЧП. Девушке «светит» до 15 суток ареста или штраф до 40 тысяч рублей.

А в соцсетях пишут:

- Мимо проезжал, очень пьяная была, ходила с головой перевязанной. Хорошо хоть, все живы.

- Никого не задела, спасибо тебе за это. Пока на автобусах поездит.

ИСТОЧНИК KP.RU