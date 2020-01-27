Губернатор Красноярского края присоединился к новому челленджу в Инстаграме

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:05:36+03:00

И показал свои неизвестные фото - с однокашниками, детьми и внуками [фото]

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Губернатор Александр Усс присоединился к модному «аватарному» челленджу в Инстаграме. И опубликовал несколько своих неизвестных фотографий.

Кто не знает, недавно соцсети захватил новый флешмоб #dollypartonchallenge. Его запустила кантри-певица Долли Партон, выложив на своей странице коллаж. А на нем – снимки профилей из 4-х социальных сетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. Несколько дней, и челлендж сделался вирусным. Примеру артистки последовали многие звезды. А мы чем хуже?

Получилось интересно! Фото: инстаграм Александра УССА.

Накануне, 26 января, в истаграме главы края появился коллаж, как бы выглядели фото его профиля в четырех разных соцсетях. Итак, Вконтакте губернатор – в стройотрядовской «бойцовке», в инстаграме – в кругу семьи, с внуками. Самое официальное фото - в фейсбуке, а самое «молодое» в «Одноклассниках».

- Не смогли пройти мимо! – гласит подпись под коллажем.

Получилось интересно, в этом сходятся многие пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU